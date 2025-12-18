藍白要監察院彈劾卓榮泰 牛煦庭：只是開始

▲國民黨發言人牛煦庭說，這只是開始。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強等人今（18）日在立法院司法委員會包括立委提出兩份譴責案，具名移請監察院彈劾卓榮泰。對此，國民黨發言人牛煦庭表示，今天的臨時提案只是開始，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是把話講清楚。

卓榮泰不副署立法院通過的《財劃法》，黃國昌、羅智強、王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。

牛煦庭今天受訪時指出，行政院做出不副署的毀憲亂政決定之後，藍白軍都收到基層的建議，希望大家反制，但攻防要謀定而後動，藍白要整合最大戰力，反制措施才有效，今天的臨時提案只是開始，確實是藍白共同努力的方向，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是把話講清楚。

牛煦庭說，民進黨歪曲風向說，不滿意可以倒閣，但憲法設計的精神，不副署是行政權的內戰，行政院長提出不副署，照理說要自請下台，「跟國會都沒關係」，透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果。

