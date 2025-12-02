藍白要總統赴立院「即問即答」 民進黨團：已違憲

中共升高台海情勢緊張，為了強化台灣防衛能力，總統賴清德宣布提出1.25兆國防特別預算，引發關注，行政院將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，力拚2日在程序委員會闖關能夠排案審查，面臨在野挑戰，藍白出手阻擋揚言會封殺暫緩列案，國民黨團總召傅崐萁強調不支持凱子軍購，民眾黨黃國昌質疑這筆史上最高對美軍購能否如期交貨？

政院拍板1.25兆國防特別預算草案 7大戰備升級目標一次看

立法院國民黨團總召傅崐萁批評，「就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民在完全不知道情況之下，要一個空白的授權。」

立法院民眾黨團總召黃國昌質疑，「請問賴總統，敢保證可以形成即時的戰力嗎？國防預算的支出不會排擠跟一般人民生活息息相關的社福支出嗎？」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，「呼籲在野回頭上岸，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的案子。」

藍白黨團不滿政府過去沒有說明中共2027年具備犯台的能力，要求賴清德到立法院進行國情報告，說清楚台灣面臨的威脅以及預算要買哪些武器裝備，也堅持即問即答，不過民進黨團表示這部分已違憲。

國民黨立委賴士葆表示，「我覺得要統問統答，就是說他一定要來這裡聽我們的意見，否則不用來，來這幹什麼？他就在總統府開一個記者會就好了。」

民進黨立委賴瑞隆反駁，「對台灣防衛能夠加強的好像國民黨直接就是暫緩，甚至直接就阻擋，我們認為國民黨還是要審慎思考，不要所有的事情都站在中共那邊，而不站在台灣這邊。」

朝野針對國情報告的方式沒有達成共識，賴士葆認為底線就是統問統答，賴清德到立法院要跟國會互動，接受國會監督。