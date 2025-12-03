藍白要賴清德到立院即問即答 卓榮泰：要被敲桌咆哮「我去就好」

總統賴清德日前提出1.25兆元國防追加預算，在野黨提將邀請賴清德到立法院國情報告且即問即答。行政院長卓榮泰表示，去年大法官釋憲就已經宣告違憲，「若是去立法院備詢，被敲桌、大聲咆哮被人罵，那這個他去就好了，這不是總統該去的」。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰今（3）日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，被問到行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」及《財劃法》修正草案，昨日在立院程序委員會遭藍白聯手否決一事，一一說明政府立場。

卓榮泰提到，賴清德總統日前提出強化防衛韌性及不對稱作戰計畫的採購方案特別條例，就是希望向世界展現，我們國家有能力保護自己，也有能力和所有印太地區民主力量站在一起，共同維護區域安全穩定，結果現在1.25兆的強化國防特別條例躺在立院不審，還藉此要求總統立院報告還一問一答。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

卓榮泰指出，總統到立院國情報告，在《憲法》上是有規定，總統是「得」去而非「必定」去，但總統也展現高度善意和責任，被邀請當然願意去，但「即問即答」是違憲的。

卓榮泰續指，倘若要讓總統即問即答，是像自己到立院備質詢，被敲桌、大聲咆哮被人罵，「那我來就好了，不用總統，要大聲回答我來就好了，這不是總統該去的」，他再次強調違憲的事情，總統是不能做的。

立法院。（資料照／中天新聞）

最後卓榮泰喊話，行政院是誠意要和立院再做溝通，期盼在野黨能以國家安全為念，以跟世界自由民主國家站在一起的角度為念，希望藍白能夠審議。

