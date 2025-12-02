藍白要賴清德赴立院說明軍購特別預算「即問即答」 民進黨批：遵守憲法很難嗎？

賴清德總統於10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，行政院院會也通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，但提案遭中國國民黨與台灣民眾黨攜手擋下。而賴清德提出親赴立法院說明軍事特別預算，在野黨卻要求「即問即答」。對此，民主進步黨發言人吳崢今（2）日表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

吳崢也想問問藍白在野黨：「遵守憲法有這麼難嗎？」去年硬推的「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌。賴總統主動表達願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢進一步提到，今年六月，賴總統以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。如今又對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。

