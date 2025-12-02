藍白要賴赴立院國情報告「即問即答」 政院：違憲

賴清德總統2日赴宜蘭後備旅教育召集訓練場視導時表示，國軍官兵是第一線主戰部隊，後備部隊則是國家防衛力量的基石。（鄧博仁攝）

賴清德總統提出1.25兆國防特別預算，藍白黨團今在立法院程序委員會上聯手封殺、暫緩列案，要求賴清德必須先到立法院進行國情報告，並採取即問即答。行政院發言人李慧芝表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝指出，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝表示，賴總統已經表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

民進黨發言人吳崢表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

吳崢也想問問藍白在野黨，「遵守憲法有這麼難嗎？」去年硬推的「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌。賴總統主動表達願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢表示，今年六月，賴總統以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。如今又對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。

