藍白要賴赴立院國情報告 張景森給建議：不要再高來高去

賴清德總統提出1.25兆國防特別預算，藍白黨團日前在立法院程序委員會上聯手封殺、暫緩列案，要求賴必須先到立法院進行國情報告，並採取即問即答。行政院前政務委員張景森認為，若雙方真有誠意溝通，建議雙方要有點禮貌，對國家真的有好處，「不要再高來高去，更不要搞來搞去！」

張景森昨（6）日在臉書指出，政府提出1.25兆軍購特別預算，立院要求總統到院國情報告並一問一答，0依憲法增修條文，立院可以邀總統來報告，但並無對總統質詢權，強制一問一答當然違憲；但若總統出於政治判斷願意接受詢答，性質屬政治溝通而非法定義務，本身不構成違憲，所以詢答方式應該由總統決定。

張景森認為，若雙方真的都有誠意溝通，建議要有點禮貌，立法院邀請總統報告，並「建議」總統同意報告後詢答，總統可回覆：欣然同意前往，並主動安排詢答方式。

張景森強調，上述舉動這對國家真的有好處，老百姓都希望看到總統國會互動良好，並且公開討論軍購預算，「不要再高來高去，更不要搞來搞去」。

針對藍白要賴清德赴立院國情報告「即問即答」一事，行政院發言人李慧芝日前表示，立院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

