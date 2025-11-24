藍白要退回院版《財劃法》 卓榮泰：將開行政立法協調會議希望找出可行之路

對於院版《財劃法》藍白要退回，行政院長卓榮泰中午將開行政立法協調會議。資料照片



行政院上周四(21日)通過院版《財劃法》，並將提交立法院進行審議，但22日立法院通過國民黨團所提的《財劃法》部分條文修正案，且藍白要退回院版《財劃法》，對此行政院長卓榮泰今(11/24)日表示，中午我們行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，我們希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。

卓榮泰今日前往台中，在出席豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮前，有媒體詢問藍白要退回院版《財劃法》，政院如何回應?對此卓榮泰回應說，上禮拜五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。今天這裡回去之後，中午我們行政立法協調會議，會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，所有今天等一下要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。

更多太報報導

稱院版財劃法「空有繁複公式」 藍委：缺試算、缺數據、缺誠意

籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」

政院下週一找綠委談財劃法 綠營盼國民黨「勿跟民眾黨一起使壞」