藍白要退回《財劃法》卓榮泰︰長照3.0只能成功沒有中央總預算寸步難行

行政院長卓榮泰今24日上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮（如圖），會前接受媒體聯訪時問：院長，怎麼看藍白要退回《財劃法》？卓榮泰說，上週五在立法院的狀況，讓執政黨團有點無力感，今天中午會召開行政立法協調會議，他會聽聽執政黨團的立委跟在野黨團怎麼溝通，我們希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，所有今天等一下要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行，謝謝。

卓榮泰在致詞中並強調，長照2.0得到民眾高度認同，3.0只能成功，不能怠慢，一定要往更好的方向走，中央要全力推動，完全需要地方全力的來支持土地的取得，也希望能取得立法大家的支持。