藍白見面會黃國昌送「鎢絲燈」！王瑞德分析有「這1涵義」喊話鄭麗文小心！

因應2026選舉，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，兩人互相贈禮致意，鄭麗文送黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器；黃國昌則贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈。對此，資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目上透露「黃國昌送燈的意義」！

王瑞德表示，送禮都有一些禁忌，像是老人家你不能送鐘給他，因為有「送終」的涵義，情侶之間不能送扇子，因為會「散」，那黃國昌送燈給鄭麗文有什麼涵義？因為他是「政黨關燈人」嘛，他專門在幫政黨熄燈的，鄭麗文還把燈收下來，這樣危險了，鄭麗文一定要小心，沒事遠離他一點。

黃國昌送的還是由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，而非LED燈，而鎢絲燈的缺點是發光效率極低、非常耗電，且壽命短易損壞，這項禮物是不是藏有黃國昌的小巧思呢？

原文出處：頭家講(影)／黃國昌送壽命短的「鎢絲燈」！王瑞德：關燈人送燈鄭麗文要小心！

