藍白解套救國團！強硬三讀通過《黨產條例》修法 國家恐損失16億

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委游顥等人提出《黨產條例》修正草案，就是要幫救國團解套，使該團體無法被認定是附隨組織，綠營砲轟若修法通過恐讓國家損失至少16億；儘管昨（29）日下午召開黨團協商，但最終仍宣告破局，只好交由院會處理。歷經今（30）日上午黨團共識，《黨產條例》修法下午進行討論並表決，藍白不顧綠營反對下，以現場108人、贊成60票對決反對48票的結果，全案確定三讀通過。

2016年時任總統蔡英文上任時就宣告要做轉型正義，包含要將國民黨威權統治時代侵奪人民的不義黨產，真正交還給國家；爾後立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（黨產條例），並依法設置不當黨產處理委員會執行業務，其中，救國團、婦聯會等皆被認定是國民黨附隨組織。

時至今日，自國民黨、民眾黨2024年掌握多數國會席次，游顥等人近日更提出《黨產條例》修法，就是要幫救國團解套，使其無法被定義在附隨組織內；綠營質疑修法通過，將讓國家無法拿回應有的財產，恐讓國家至少損失16億。

歷經兩次黨團協商皆宣告破局，今日則送入院會處理，並確定下午開始討論並表決；現場出席108人下，藍白挾多數60票直接輾壓反對48票，全案在立法院長韓國瑜敲議事槌下，確定三讀通過。

《黨產條例》修法包含改變「附隨組織」定義，將原先內容為「指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」，加上「但曾隸屬於國家者，不在此限」。

另，也將第34條改為「本條例修正條文溯自本條例公布施行之日起適用」。





