藍白討論新興預算項目解決總預算僵局 羅智強：政院擺爛

國民黨立院黨團書記長羅智強今（12日）表示，中央政府總預算案審查延宕、卡住總預算案的罪魁禍首在賴清德總統，按照《預算法》規定，新興、急迫預算，行政院可以提案請立法院通過同動支，不管是TPASS與生育補助等，如果民進黨這麼擔心斷炊、無以為繼，請問提案了沒？

115年總預算卡關，藍白黨團擬本周討論新興預算的解決辦法，並認為若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，是負責的可行選項；其中預算法第54條已給出解方，但必須由行政院送請立法院同意。

羅智強上午在黨團社宅記者會後受訪說，民進黨前、後手都擺爛，都不做總預算案補救方案，就是想為大罷免2.0添柴火、為總預算案造謠鋪路，指行政院擺爛沒關係，藍白黨團將針對有急迫性的、民生部分討論研究解套方案，兩黨溝通完成就會有一致行動。

詢及民眾黨主席兼立院黨團總召集人黃國昌訪美，羅智強表示祝福，對黃出訪增進台美關係樂觀其成。

