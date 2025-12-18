藍白請監院彈劾卓揆提案通過 黃國昌：將提總統彈劾案

桌上擺滿抗議賴政府的板子，批評總統賴清德毀憲亂政，針對立法院三讀通過《財劃法》，行政院長卓榮泰決定不副署、總統賴清德不公布，引發藍白不滿。

立法院司法及法制委員會18日，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人列席備詢，但潘孟安沒有出席，召委翁曉玲表達嚴厲譴責，批評潘孟安瀆職、藐視國會。

立法院司法及法制委員會召委翁曉玲表示，「傷害國會民主、藐視國會，本席在這邊對於這樣的行為，予以嚴正的譴責。」

在野指控，賴政府創下憲政惡例，踐踏國會立法權，聯手提出2項臨時提案，包括譴責潘孟安，以及具名移請監察院彈劾卓榮泰。

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「什麼時候中華民國的《憲法》，給總統、給行政院長如此大的權力，大到踐踏國會立法權，大到自己扮演大法官的角色。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則說，「所謂的獨裁就是我們之前所看到，沒收討論、黑箱協商，甚至包括放水表決。」

藍白最終以人數優勢，通過臨時提案。張惇涵反擊，指在野「封口」卓榮泰，不讓他到立法院報告，卓才決定不副署；另外，國民黨羅智強狠酸希特勒是總統賴清德的偶像，有獨裁傾向，張惇涵要求立即更正，雙方上演唇槍舌戰。

行政院秘書長張惇涵表示，「委員，請你更正希特勒是賴總統偶像的事，這裡是國會殿堂，不要講這種你自己的臆測，謝謝你。」

國民黨立委羅智強回應，「什麼叫臆測？抹黑的臆測就是事實。」

朝野衝突升溫，黃國昌表示，接下來將在院會提出對總統賴清德彈劾案，屆時總統依法必須列席。

