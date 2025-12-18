藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過...黃國昌預告：民眾黨將對賴清德提彈劾

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強、王鴻薇今（18日）在立法院司法及法制委員會臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌更稱，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，遭彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定。他說，「到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權行使法違憲」。

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。

黃國昌、羅智強、王鴻薇在會中提出臨時提案，指行政院長的副署權是對總統權力的制衡，但賴清德、卓榮泰卻扭曲其意義，對於國會三讀通過的財劃法行政院拒絕副署、總統拒絕公布，創下憲政史上嚴重惡例。

針對卓榮泰拒絕副署之行為，提案委員具名移請監察院彈劾，並在藍白人數優勢下，提案通過。黃國昌發言時宣稱，「什麼時候中華民國憲法給行政院長如此大的權力，大到踐踏國會立法權，自己扮演大法官角色，行政、立法、司法三權集於總統賴清德之身，現在實質等同戒嚴」。

黃國昌說，賴清德在憲政下的法律責任，「台灣民眾黨立法院黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，依立法院職權行使法規定非常清楚」。他稱，「被彈劾人，也就是賴清德，必須列席說明，這不是去年才修正，而是很早以前白紙黑字就寫了」。黃國昌續指，等到全院委員會開會時，遭彈劾人賴清德依照立法院職權行使法必須要來說明，「到時再看總統會不會主張立法院職權行使法違憲」。

（圖片來源：三立新聞）

