藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過 黃國昌：將對賴清德提彈劾

黃國昌表示，卓榮泰竟然濫用憲法37條規定，副署權是行政院院長在節制總統的權力，什麼時候變成他拿來對抗立法院的權力？（圖／截自立法院直播）

民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日於立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，賴清德在憲政下面的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，在立法院職權行使法規範得非常清楚，被彈劾人、也就是賴清德必須要列席說明。「潘孟安今天不來躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德依照立法院職權行使法必須要來列席說明」。

廣告 廣告

對於潘孟安以憲政慣例為由不出席，司委會國民黨籍召委翁曉玲表示，「本席強烈譴責潘孟安的行為。」民主政治基本原則，權力需要受到監督，國家最高領導人也是行政體系最高中樞，一切需向國會負責，不容有模糊空間。就算秘書長不到，副秘書長也應到，潘沒出席嚴重失職瀆職，傷害國會民主、藐視國會。

司法及法制委員會今(18)日開會，會中處理臨時提案，內容提到依我國歷來大法官解釋之見解，《憲法》第三十七條有關總統公布法律需經行政院院長副署之規定，係對總統權力的制衡，然而賴清德總統、卓榮泰院長卻扭曲《憲法》第三十七條之憲政意義，對於國會三讀通過之《財政收支劃分法》修法，總統拒絕公布，行政院院長拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例。

臨時提案指出，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制，為捍衛民主憲政，爰建請做成決議，對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布，另針對卓榮泰院長拒絕副署「財政收支劃分法」之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長。

黃國昌發言時表示，中華民國憲政史上，從來沒有一部法律，在立法院三讀通過之後，甚至在經過覆議程序，被立法院否決覆議維持原決議以後，而總統可以不公布法律、行政院長可以不副署的，從來沒有過。

黃國昌指出，中華民國憲法增修條文第三條第二項寫得非常的清楚，法律案經過行政院提覆議，立法院決議維持原決議的時候，行政院必須接受，白紙黑字沒有任何模糊的空間，甚至去年12月25日，總統府祕書長潘孟安列席的司法法制委員會備質詢時回覆，總統會公布，如果不副署、不公布，會造成憲政危機，言猶在耳。

黃國昌續指，去年「財政收支劃分法」修正通過以後，行政院主張違憲，但是在憲法法庭沒有做任何裁決以前，這個法律還是有效的，「這是民主憲政的ABC啊。有上過公民課的高中生都知道」。

黃國昌指出，正因為該法律即使聲請釋憲，但它還是有效的法律，所以行政院送到本院明年的總預算，是按照行政院所主張新版的財劃法，他們所主張違憲的新版財劃法、也就是本院去年三讀通過、經過覆議被維持的財劃法所編的預算。行政院自己也很清楚，立法院三讀通過、總統公布、有效生效的法律，行政機關就必須要遵守，這是依法行政的ABC，不是主張違憲就可以不執行。

黃國昌痛批，現在是變本加厲到，行政權主觀認為三讀通過的法律違憲，總統可以不公布。什麼時候中華民國的憲法給總統、行政院長如此大的權力，大到踐踏國會的立法權？大到自己扮演大法官的角色？行政、立法、司法三權集於一人之身，集於賴清德之身。很多評論說現在實質等同戒嚴，也有人說賴清德終於宣告登基了。

黃國昌表示，賴清德在憲政下面的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，在立法院職權行使法規範得非常清楚，被彈劾人、也就是賴清德必須要列席說明。潘孟安今天不來躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德依照立法院職權行使法必須要來列席說明。

「我們再來看看，到時候總統會不會又主張立法院職權行使法違憲？」黃國昌說，他不要事先預斷，到時候再看，這個總統要違憲違法、自居太上皇到什麼程度。

黃國昌指出，但本天提案內容是針對卓榮泰，卓榮泰依照法律、依照憲法，沒有不副署的空間，副署是義務，連民進黨團總召柯建銘，對在野黨即使有再多不滿、有再多批判，這一條憲政紅線，柯建銘都不敢跨過去。結果卓榮泰，竟然濫用憲法37條規定，副署權是行政院院長在節制總統的權力，什麼時候變成他拿來對抗立法院的權力？他跟立法院彼此之間的對抗，增修條文覆議程序寫得非常的清楚。

黃國昌表示，面對賴清德跟卓榮泰毀憲亂政的行為，「我們在立法院，在野黨或許沒有足夠的票數可以讓它成立，但是在憲政史上，開大門走大路應該遵循的憲政程序，我們還是要進行」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老鄰居相挺3個月銷6成 建商：房市不再全面齊漲回歸品牌力

雲林幼兒園畢旅澳門4天3夜「團費破2萬」！家長一貼行程單全網暴動 園方急喊卡

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了