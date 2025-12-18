藍白譴責不列席立法院委員會 潘孟安：扁馬蔡政府均基於憲法規定婉拒

記者盧素梅／台北報導

總統府秘書長潘孟安。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

針對今（18）日未出席立法院司法及法制委員會報告及備詢，總統府秘書長潘孟安在臉書發文指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。他指出，過去蔡英文前總統執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。

立法院司法及法制委員會今日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，總統府以《憲法》規定為由拒絕潘孟安列席。翁曉玲今批潘的行為就是藐視國會；指出潘孟安曾表示行政院長不可以不副署、總統也一定要公布法律的說法，「他不敢面對過去的自己」。藍白隨即通過臨時提案，要求譴責潘孟安，並彈劾不副署《財劃法》的行政院長卓榮泰。

潘孟安在臉書發文指出，有關立法院司法及法制委員會要求他赴立院列席報告，為維護我國憲政體制之健全發展，他想清楚向國人說明為什麼他無法出席今天的委員會。

潘孟安並指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安列舉，過去蔡英文前總統執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安強調，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。

