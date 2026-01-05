藍白譴責卓燮卻放過中共 鍾佳濱怒轟：打壓國安團隊道理何在？

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

立法院2日在院會中通過之譴責行政院長卓榮泰、要求國安會秘書長吳釗燮請辭等決議案，藍白兩黨更挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，中共官媒等社群平台更大肆散播綠委沈伯洋居住地與辦公地點的衛星影像進行恫嚇，行徑相當囂張。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日炮轟，敵人、解放軍都侵門踏戶威脅台灣國安，在野黨的國會議員居然不敢吭聲抗議，卻反過來打壓國安團隊，道理何在？





今早9時，民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，包含幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋與范雲共同出席。

鍾佳濱表示，這兩年來，不管是解放軍還是國台辦，對台灣進行軍演、圍台，甚至對我國國會議員的人身安全進行威嚇，在此過程當中，國民黨與民眾黨都絲毫不敢吭聲，中共軍演之後，民進黨團上週五（2日）要向院會提出譴責中共軍演的提案，卻毫無意外遭到藍白聯手封殺，連議程都不得通過。

他進一步指出，但在同一次會議當中，國眾兩黨卻聯手通過對卓榮泰、吳釗燮的譴責案；鍾並質疑，敵人、解放軍都侵門踏戶威脅台灣的國安，但在野黨的國會議員居然不敢吭聲抗議，卻反過來打壓國安團隊，道理何在？

尤有甚者，鍾佳濱續批，上週五之後，中共又公布沈伯洋個人隱私住家資訊，延續之前用這種黑幫恐嚇、地痞流氓的無賴行徑，威脅國人的人身安全。







