藍白譴責賴總統未出席彈劾審查 綠委指總統與立院沒有從屬關係

立法院今天(21日)舉行全院委員會，審查賴清德總統彈劾案，賴總統指為符合憲政體制，不予出席。藍、白立委譴責賴總統缺席是公然藐視國會、踐踏憲政體制，民進黨立委則反批，藍、白立委正以彈劾總統程序，撕毀憲法權力分立，且總統與立委都是由人民票選出來，沒有從屬關係。

藍、白黨團不滿行政院長卓榮泰不副署、不執行財劃法修法，質疑賴清德總統未公布財劃法違憲失職，因此在立法院發動彈劾賴總統程序。

立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴總統列席說明，賴總統20日發函給立法院長韓國瑜，提及依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所沒有的義務，為符合憲政體制，因此不予列席。

立法院21日審查總統彈劾案，國民黨團總召傅崐萁發言時表示，對於賴總統缺席、公然藐視全國最高民意機關、踐踏中華民國憲政體制，表達強烈遺憾與譴責。傅崐萁：『(原音)我們要特別強調，(彈劾賴總統)絕對不是政黨的鬥爭，更不是個人的恩怨，而是維護中華民國法治，在這個最關鍵的時刻，要守護我們的憲法。』

民眾黨團總召黃國昌也說，立法院三讀通過的是攸關中央與地方財政收支劃分更公平修法，既然行政院已提出覆議且遭立院否決，賴總統就應依法公布財劃法修法，然而，賴總統卻以行政院長卓榮泰不副署為由，迴避不公布法律的違憲責任。國民黨團副總召張啓楷指出，未來將啟動各地公聽會，讓全民知道彈劾總統的主張。

民進黨立委沈伯洋發言時表示，立法院正試圖以彈劾總統程序，撕毀憲法權力分立，他並批評，藍、白立委始終不肯面對總統跟立法院都是由人民選出，都具有民意基礎，總統與立法院沒有從屬關係的事實，卻想讓一切變成立法院說了算。沈伯洋：『(原音)他想要把今天現在的立法院變成一個法庭，他要叫總統來這邊受審的意思，你說這個聽起來好像不太對啊，彈劾怎麼會變成受審，大家要知道，在我國憲政體制的設計裡面，彈劾是屬於法律的責任，罷免是政治的責任。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則以日本首相高市早苗賭上首相大位，宣布解散眾議院為例，指行政院向立法院負責，立法院若認為行政院不能執行民意的託付時，立法院可以提出不信任案，若不信任案通過，行政院長應於10日內請辭，並得同時呈請總統解散立法院，但藍、白主導的立法院卻沒有這樣做。