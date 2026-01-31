藍白護救國團修法 反擊綠造謠

立法院第11屆第4會期落幕，藍白聯手《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案順利三讀通過，將救國團認定為「準行政機構」，並非政黨附隨組織，賴清德總統批黨產條例復辟，讓轉型正義倒退、改革走回頭路。國民黨立委王鴻薇1月31日反批綠營的說法是造謠，指民進黨美其名是轉型正義，事實上為整肅政敵。民眾黨主席黃國昌說，民進黨慣用的手法就是用假訊息與資訊落差欺騙台灣人民，「問一個最簡單的問題就好，修改黨產條例後，國民黨的黨產有全部恢復嗎？」

王鴻薇表示，外界都知道，民進黨執政後想要刻意追殺國民黨，用黨產條例跟促進轉型正義委員會整肅政敵，凍結救國團應該有的資產，其原因僅是因為認定救國團屬於國民黨。但是這根本不符合事實，在整個修法的過程中，她已提過很多次，救國團從過去到現在都屬教育公益團體，並沒有為特定政黨服務，更何況過去救國團曾經隸屬於政府單位，並不是隸屬於中國國民黨。

此外，過去多少台灣民眾參加過救國團活動，內容都為青年、教育跟團康活動，跟政黨政治無關。

黃國昌表示，黨產條例修正案只處理一件事情，就是目前面臨司法爭訟當中、曾經隸屬於國家的「救國團」。他直言，救國團過去透過辛苦舉辦各項活動維持營運，民進黨卻還要持續追殺，要他們把錢吐回去、讓這些員工沒工作，這是轉型正義的目的嗎？民進黨許多現任立委過去都曾在救國團服務過，「這些人在他們所說的國民黨附隨組織裡擔任主管，都不會臉紅嗎？」他請民進黨認真做事，不要一天到晚用假訊息在欺騙台灣人民，連丟出來的問題本身都充斥著假訊息，這樣真的不好。