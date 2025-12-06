藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！

論壇中心／綜合報導

小紅書詐騙案頻傳、造成台灣人財損高達2.4億元，對於台灣的監管法律卻又「以讀不回」、不願配合，內政部昨（4日）命令封鎖1年，國民黨團首席副書記長林沛祥怒轟「欺善怕惡」，民眾黨主席黃國昌也痛批「台灣民主沉淪」。政治評論員張益贍怒批，黃國昌、林沛祥幫小紅書講話，被小紅書詐騙的人都去找這些立法委員。

民進黨台北市議員洪健益也在《台灣向前行》節目中指出，如果小紅書在台灣出了事情要求償，或是台灣政府要想幫助受害者的時候，小紅書在台灣卻沒有法律代表人，能去找誰？完全就是「錢丟進水裡，有去無回」。

廣告 廣告

洪健益進一步指出，不是因為在小紅書上被詐騙的案件有多少，也不是詐騙金額的高低，是小紅書這間公司完全不尊重台灣政府，「當他不配合你，我還讓你在台灣繼續騙人嗎」？

同時間台北市長蔣萬安也質疑中央「我們還能稱是不翻牆的民主嗎」。洪健益痛批，講到民主應該去討論「共機為什麼每天要來恐嚇我們」？中國沒有言論自由？蔣萬安有本事應在雙城論壇舉辦時，拜託中國趕快抓詐騙集團，拜託小紅書提供法律代表人來台灣，也拜託中國開放台灣去問司法案件，並給我們立即的回覆，相信蔣萬安如果做得到，這就是你的功勞。

原文出處：藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找黃國昌、林沛祥算帳！

更多民視新聞報導

黃仁勳、張忠謀30年交情 「麻婆豆腐的秘密」曝光！

「黃國昌金釵」逼退李有宜？林亮君：早提醒民眾黨的人要「站對邊」！

濱崎步上海演唱會遭取消！她說：教訓到的是中國人！

