即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

藍白佔多數的立法院，去（2025）年通過許多存在違憲爭議的法案，但仍一意孤行繼續力推，讓國家發展陷入遲滯、朝野對話出現僵局。對此，總統賴清德今（1）日在發表完元旦文告後受訪時表示，不同政黨沒有關係，「但我們只有一個國家，必須要以國家利益為先」；他並期盼新的一年朝野能夠合作，因為倘若任由任一個憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家。





記者提問，過去這一年，立法院通過不少法案，但行政團隊認為很多法案有違憲爭議，立院接下來還有很多法案要持續推行，如果再有執政團隊評估有窒礙難行的狀況，請問總統如何因應？

對此，賴清德指出，2024年的總統、立委選舉，民進黨贏得正副總統，政府由民進黨當家，國民黨與民眾黨贏得國會多數，立院是由藍白當家，本來預期政黨之間是要「既競爭、又合作」，但過去一年多來，看到立院朝野並沒有辦法如預期進行各項合作，反而是在野黨阻擋種種修法。

他回顧，立院去年強行通過《立法委員職權行使法》，很罕見地被憲法法庭裁判，不僅僅侵犯總統職權，也侵犯行政院、監察院與司法院的權力；但這樣一個結果，並沒讓國民黨跟民眾黨在立院得到改善，反而變本加厲，通過了許多違憲、違法的法案。

賴清德說，「我是特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但我們只有同一個國家，我們必須要以國家利益為先，並且在立法院推動的各項法案，也能夠以憲政秩序為基礎」。

最後，賴清德也提及，他剛剛在致詞當中也特別強調，如果任由任一個憲政單位，「我們是五權憲法」，若任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家，2025年已經過去，2026年開始希望朝野能合作，也期盼在野黨持續思考目前正在推動的這些法案，對國家、社會、人民所帶來的衝擊和影響。







原文出處：快新聞／藍白變本加厲硬闖違憲法案 賴總統嘆無限擴權：被放棄的是國家

