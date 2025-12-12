「藍白變本加厲通過許多法案！」賴清德曝便當會原因：政府沒能力應變措施

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德，今中午將與51名黨籍綠委進行便當會，預計聚焦討論近期爭議法案，包括《財劃法》、《國籍法》、《黨產條例》、《離島建設條例》及反年改法案。對此，賴清德今（12）日表示，藍白當家的立法院，去年通過《立職法》被判違憲後，沒學到教訓，反而一不做、二不休，直接癱瘓憲法法庭，變本加厲，用程序不正義的方式通過許多法案，他當然要召集立法院民進黨黨團，討論如何面對現在的局勢。

賴清德也說，非常希望藍白當家的立法院，除了能夠發揮憲政精神監督行政院，也能協助行政單位，推動福國利民的法案。（資料照）

賴清德今早出席台南國網雲端算力中心啟用會。他會前受訪時說，自他去年520上任以來，他在蔡英文總統執政八年的基礎上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，不管地震、風災或非洲豬瘟，行政院團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災，或進行防疫各項工作。

不過，賴清德也說，非常希望藍白當家的立法院，除了能夠發揮憲政精神監督行政院，也能協助行政單位，推動福國利民的法案，對國家才是最有利的，但很可惜，他們卻反其道而行，去年通過《立法委員職權行使法》後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結，現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，用這種程序不正義的方式，通過許多法案。

賴清德說，這段時間藍白主導的立法院，通過的種種法案，已經嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施，在這種嚴肅的狀況下，他當然要召集立法院民進黨黨團，共同討論如何因應局勢。

另外，賴清德呼籲在野黨，雖然彼此是不同政黨，但沒有關係，民主政治就是政黨政治，本來就要彼此競爭，但國家只有一個，民進黨在府院執政，當然以國家利益為優先，也希望在立法院當家的藍白政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，才能夠得到人民的支持。

