藍白財劃法修惡重創高雄！林智鴻喊「實際短少231億」 邁：願意到立院說明
立法院通過藍白版《財劃法》修正案後，引發地方政府反彈，高雄市統籌分配款增幅比例六都最低，且因計畫型補助等接連受影響，導致明年財政整體短缺一百七十四億，高雄市議員林智鴻二十七日於市政總質詢指出，短缺實為兩百三十一億，「比大家所知道的更嚴重」。對此，高雄市長陳其邁回應，如果立院有需要，自己願意到立院說明。
林智鴻表示，一短少百七十四億這種算法並未將非用於明年的「補辦預算」去除，若全部依預算實際年度校正計算，補助減少幅度將從市府原先計算的四百三十二億提高為四百八十九億，再加上統籌增加的兩百五十八億，高雄短缺實為兩百三十一億而非一百七十四億，嚴重影響各項建設與補助經費。
林智鴻直言，高雄為了弭平「南北建設不均」才努力申請中央計畫經費並認真執行，財劃法修惡讓高雄、中央雙雙沒錢，一夕讓高雄社福、建設「倒退嚕」，與受益最大的台北市差距越拉越遠，並點名有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，二O二四年稱「現在非綠席次過半，正是修財劃法最佳時機」，以「影武者」之姿主導，卻因怕被檢驗，自己始終不提草案，並與該黨立院黨團總召傅崐萁聯手推動，表決時投下「壯大台北、扼殺高雄」的一票。
林智鴻批評，「政院版」財劃法草案才是正確解方，真正公平對待高雄，若國民黨團執意杯葛對高雄較有利的政院版草案，而柯志恩又跟著附和，代表黨意高於高雄民意。
陳其邁答詢，立院採合議制、代表人民審查法案跟預算，就不應該排除地方聲音，如果立院有需要，自己願意到立院說明。《財劃法》改革應以縮小南北差距、均衡台灣為核心，但現在的藍白版本，會讓有錢縣市越有錢 ，造成更大的相對剝奪感 ，呼籲政黨立場先撇在一邊，均衡照顧才是人民的期待。
此外，林智鴻也引用資訊處統計，提到高市府網站近一年多遭攻擊共近五百二十六萬次，以管理府級網站的研考會居冠，雖然較為嚴重「資安二級事件」有大幅改善，仍零星發生公務電腦遭勒索軟體加密、公文系統遭入侵，然而資訊處卻在此刻受「財劃法修惡」影響，向中央申請的五千多萬資安計畫被打回票，擔憂「燈塔計畫」的高雄將成網攻指標場域。
林智鴻認為，除應導正財劃法「重北輕南」亂象，高市府也應審慎檢討府級或各局處資安預算，包含軟硬體、人事與演練活動經費都應寬列而非限縮，過往有關資安事件也應落實檢討，勿重蹈覆徹。
