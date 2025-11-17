藍白財劃法修正案三讀通過 卓揆：政院全面迎戰

台北市 / 綜合報導

藍白再次三讀修正財劃法，也讓明年總預算恐讓中央舉債5638億元。對此， 行政院長卓榮泰一早受訪就表示 ，藍營再修訂的財劃法，會造成更嚴重問題，朝野衝突持續加劇口。

行政院長卓榮泰說：「行政院會全面的迎戰。」再次出現在鏡頭前，卓榮泰態度強硬，全因藍白聯手14日三讀通過財劃法修正案，明訂地方一般性補助款，不得少於前一年，恐怕讓中央舉債超過5千600億，卓揆將尋求憲政救濟，也將自提版本。

行政院長卓榮泰說：「這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算，無法編列。」最快在周四行政院會院版財劃法，就會出爐，據了解政院版將以不因商廢農方向修正，像是新版財劃法中，人口指標權重占比百分之45%，以及營利事業營業額30%，在院版中都會往下調，10％土地面積指標則會提高，受影響的台北和新竹市也都還在溝通中，只是院版財劃法，從九月就開始著手修正，藍白動作讓公民團體也看不下去。

公督盟說：「預算延宕，全民遭殃。」公民團體更指控，115年中央政府總預算9月30日排入立法院會後，至今躺了48天仍就未付委審查，創下立委席次減半以來最嚴重延宕紀錄。

台灣基進黨主席王興煥說：「這不純粹只是他們的怠惰，他們是有政治計算的，因為他們要先通過，，對他們自己最有利，但是對國家最不利的，財劃法的修法。」

立委(國)邱鎮軍說：「幫行政院補破口，那如果行政院真的是，有這個想法的話，那麼有什麼不能執行的時侯，我覺得行政院應該立刻提出它的版本出來，甚至就直接來做這個預算的編列。」中央總預算影響層面不小，如何讓錢花在刀口上，就看三讀通過的財劃法有沒有機會在院版出爐後，再出現個新版本。

