藍白財劃法恐破公債法上限！沈富雄嘆「他們沒在管」曝真相

立法院日前三讀通過《財劃法》，不過行政院長卓榮泰認為該法將嚴重影響國家運作，並召開記者會表態不副署。對此，前立委沈富雄也在網路節目中評論此事，被問到藍白通過《財劃法》版本將使中央舉債，且有超過《公債法》上限的疑慮，沈富雄不諱言立委根本沒在管，整天都在跑攤。

卓榮泰多次示警藍白財劃法會迫使政府過度舉債，並影響國家運作。（圖／民視新聞資料照）沈富雄日前登上《下班瀚你聊》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，被問到：「卓榮泰提出的舉債問題，我到現在都還沒看到國民黨立委回答，財劃法會讓政府舉債到5600億，會超過《公共債務法》15%的上限。卓榮泰已經喊停，講過數次，藍總召傅崐萁也不出來解釋一下，到底有沒有這個問題。為何藍白立委在修法時，完全不管這部分？」

沈富雄坦言藍白立委在修法時，完全沒思考。有空就跑攤然後睡覺。（圖／民視新聞資料照）





沈富雄聽完後直言「白問了」。他直言國會立委們都沒有在思考，沒有去算。他進一步說：「他們一天到晚有空的時候就跑攤，然後就睡覺，有人在看書嗎？我同意教授明居正講的，『台灣政壇』沒人在看書。他們在表決時，你覺得那些立委腦筋能夠忍受、瞭解那麼複雜的數字嗎？所以他們常常沒有公式，也不知道怎麼算。最嚴重的是，表決的時候就看那個舉牌來投贊成。」





