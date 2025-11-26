藍白財劃法恐舉債5千億 賴清德：不能明知院版要送出還強行表決

賴總統警告藍白財劃法恐舉債5千億，不能明知院版要送出還強行表決。

《財劃法》修法引發朝野對立，賴清德總統今天（26日）親上火線，警告藍白的版本恐將舉債5千億，如果沒有經過討論溝通，採納行政院的意見，不僅很難推動，也對國家整體發展不利。

賴清德喊話在野黨團，立法跟行政部門繼續協商，不能夠明知道行政院的版本要送出了，然後直接逕付二讀、強行表決，尤其在野黨兩次修法，第一次讓總預算不得不舉債3千多億元；第二次修法，又從中央拿走了2千多億。

賴清德表示，如果財劃法是合理的財政分配，未來中央還是有足夠經費去推動國防建設、國家建設、經濟發展以及對人民的照顧，希望立法院不分朝野都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，重新坐下來談。

賴總統呼籲行政院的版本已經送到立法院，應該交付委員會討論，然後討論出一本新的《財劃法》，既能夠保存中央力量，也能落實地方自治，對國家、對每個縣市的人民才是好的。