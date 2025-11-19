藍白財劃法重傷高雄 陳其邁：若照立院版本、捷運都不用蓋了

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員鄭光峰今天總質詢時，關切藍白財劃法修法重擊高雄建設，並嗆立委柯志恩將成高雄罪人!市長陳其邁答詢時也痛批立院藍白財劃法版本沒聽地方意見、是最不負責任的修法，若照立院(藍白)版本，高雄捷運都不用蓋了。

鄭光峰說，藍白強勢提出財劃法修法，導致高雄成長經費為六都最少，整體短少約174億元，高雄已經受衝擊，沒想到高市議會國民黨團還阻擋總預算交付!?到底想為高雄做什麼?

他進一步點名國民黨高雄市長準參選人、身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，在藍白修法時該努力沒努力、沒幫高雄講話，對不起高雄；同時呼籲柯志恩應支持政院版本，別被市民看破手腳。

市長陳其邁答詢說，之前財劃法修法時，立院曾邀他去說明、卻又不讓他上台，這次修法時的議程都沒提，更不用說邀請地方首長。

他痛批藍白財劃法草率立法通過，對此非常不以為然，尤其牽涉中央、地方政府財政分配的重要議題，卻沒地方政府參與，真的很離譜，這是很不負責的修法，如按照立院版本，高雄捷運都不用蓋了。

