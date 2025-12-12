藍白財劃法「不副署還是不執行？」綠黨團便當會後支持行政部門定奪...政院：卓院長做最後決定「合法合憲處理」

總統、民進黨主席賴清德今（12）日邀集黨籍立委討論如何因應藍白惡修「財劃法」等爭議法案。民進黨政策會執行長吳思瑤會後受訪時說，選擇不副署或是不執行都是合憲的方式，「黨團會全力支持行政部門最終的定奪」。行政院回應，行政院長卓榮泰會做最後決定，「以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。」

吳思瑤表示，今天黨團同仁出席率非常高、發言也非常踴躍，大家共同體認到，當這部失靈的國會「失速列車」，黨團必須負責善盡憲法忠誠義務，堅毅果決踩煞車。

吳思瑤再說，大家的共識就是，必須肩負慎重的憲政責任，今天大家充分聚焦在立院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應？因應的方式必須在合憲的途徑為之，「經過充分討論，不管是選擇不副署或是不執行，都是合憲的方式，這個前提很重要。」

吳思瑤並說，不副署也好，副署後不執行、因為行政部門不能違法執行：「這些部分，黨團會全力支持行政部門最終的定奪。」

吳思瑤說，總統今天的身份就是開放式聆聽黨團成員意見，總統過去是國代，發言聚焦在他過去國代任內幾次修憲對於憲政運作的理解，政院秘書長張惇涵今日也有列席，張對政院目前窒礙難行的議案，後續行政處理上的因應為何，「最終我們都會授權、支持政院最終決定。」

《放言》記者則詢問政院方面有無回應？行政院發言人李慧芝今日下午回說，行政院張惇涵秘書長也有列席，並於會後向卓院長轉達會議內容；李慧芝強調，卓院長會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

