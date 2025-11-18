藍白財劃法「逕付二讀」 綠黨團批「違法院」：誰才是太上皇？

藍白聯手下再次修改財劃法，民進黨立院黨團召開記者會表示，藍白「逕付二讀」，自己成為「違法院」還逼行政院違法，直批是「太上皇」。（圖／民進黨立院黨團記者會）

藍白聯手下再次修改財劃法，要明年中央給地方的補助款不得少於今年。民進黨立院黨團今天（18日）召開記者會痛批，藍白濫用原用在有共識、需緊急修法下的「逕付二讀」，若惡例成為慣例，國會民主何在？黨團也批評，藍白打人喊救人，自己成為「違法院」還逼行政院違法，誰是「太上皇」非常清楚，而民進黨作為多數時肯實質協商、調和鼎鼐，讓表決條文越少越好，與現在天差地別。

民進黨團上午召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會。黨團書記長陳培瑜表示，國民黨許多法案逕付二讀、協商過水，更可惡的是國民黨主持的程序委員會，通常也不決定週五要審定相關的法案跟進度，比黑箱更黑箱。

黨團副幹事長范雲表示，國會彷彿是失速列車，逕付二讀雖然是程序上的做法但絕非常態，本意是處理有共識要加速通過的法案，少數狀況下有爭議但各黨有共識要透過協商謹慎處理，也會逕付二讀。她指出，藍白把特殊作法當成常態，不僅跳過委員會，在韓國瑜主持協商下也看不到實質討論。她也批評，藍白是否有「亂台三部曲」？把國家安全小丑化、癱瘓中央跟憲政治理，此外更可能透過逕付二讀的公投綁大選、不在籍投票、總統兩輪選舉等，是不是要打擊選舉的正當性？

民進黨政策會執行長吳思瑤指出，藍白主導的立法院「暴衝修法成標配」，已經讓惡例成為慣例。不僅浮濫利用逕付二讀讓法案跳過實質審查，朝野協商更是沒有實質討論條文，更是在協商當天表決，這不就是過水？她也指出，藍白更會在表決當下拿出最終極的黑箱版本，讓這屆立法院的程序正義崩壞，逕付二讀確實是一種議事策略，但通常用在有共識、緊急修法下使用。她說明，如財劃法掏空國家財政，光電三法更是逕付二讀、協商當天表決、通過「再修正動議」的黑箱版本。吳思瑤也強調，若惡例成為慣例，國會民主何在？而今次財劃法審查連半分鐘討論都沒有，更癱瘓國家調控財政的一般性／計畫型補助款、統籌分配款等工具。

黨團副書記長張雅琳則表示，藍白把逕付二讀當成抄捷徑，以避開實質討論、閃避審查，完全不敢對人民交代。藍白一直說是「加速」、「效率」，但其實是「失速、暴衝」。她說明，藍白修改光電三法，僅將光電拉上母法，火力、核能等高污染高風險的開發卻留在子法，甚至環團與政府部門都提出警告，藍白仍選擇忽略、一刀切。張雅琳直言，藍白把逕付二讀「玩壞了」，破壞人民對體制的信任，藍白所作所為完全為了政黨鬥爭，而非國家與人民。

而對於閣揆卓榮泰提出行政院版草案，藍白卻嗆「如太上皇」，陳培瑜表示，未來除了財劃法分配公式，還有總統二輪選舉、公投綁大選、不在籍投票等都可能是藍營即將逕付二讀的法案，民進黨在野時也不曾做出如此荒謬的事情。她批評，傅崐萁與黃國昌可能把自己當成太上皇背後的操控者，韓國瑜更不該裝好人，大可以做全台灣人的院長而非藍白的橡皮圖章，而要選總統的人可以這樣對待財政跟立法？

吳思瑤也批評，藍白就是打人喊救人，自己成為「違法院」還逼行政院違法，誰是太上皇非常清楚。她認為，逕付二讀可以，但配套不能忘；常被黃國昌說嘴的公投法便是為了打破鳥籠公投，時任院長蘇嘉全實質協商三小時、反滲透法朝野也同意逕付二讀，更協商九小時；前瞻建設條例逕付二讀，蘇嘉全也協商整整十五小時。她強調，作為多數時，民進黨調和鼎鼐，讓表決條文越少越好，與現在天差地別。



