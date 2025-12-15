藍白質疑跨界軍工 沈伯洋舉施華洛世奇：做水晶也能做狙擊鏡

國民黨質疑軍工採購，綠委沈伯洋以施華洛世奇舉例，做水晶也能做狙擊鏡。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨近日接連抨擊國防部「RDX海掃更」火藥採購案，質疑得標廠商及專業能力。對此，民進黨團今（15）日召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱強調，國軍軍品採購長年皆依法依約辦理，只要廠商符合契約規範，並取得輸出許可、經濟部認可與原廠認證，即可履約，呼籲監督應回到制度，而非以道聽塗說方式製造疑慮。

民進黨立法院黨團今日召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、民進黨政策會執行長吳思瑤、綠委沈伯洋出席。

吳思瑤指出，國防自主的核心在於開放參與、打造多元供應鏈，採購制度必須防弊也要興利，不應以廠商過去從事何種產業來貼標籤、污名化。她強調，跨界投入軍工產業是國際趨勢，惡意政治操作只會阻礙國防發展。

沈伯洋則進一步舉出國際具體案例，反駁在野黨以「原本做什麼」來否定廠商參與國防的論述。他指出，大家熟知的施華洛世奇（Swarovski）原本是做水晶的品牌，但同樣投入軍工產業，生產狙擊鏡等軍事光學設備；南韓的韓華集團本業橫跨保險與零售，卻成為K9自走砲的重要製造與出口商。這些都是跨界軍工的國際標竿。

沈伯洋強調，國防產業本就需要更多民間企業投入，立法院監督的重點應放在制度是否健全、是否鼓勵更多廠商參與競爭，而不是用「做馬桶的怎麼做國防、做茶葉的怎麼做國防」這類標籤式語言操作輿論。他批評，這種擠牙膏式爆料，是利用資訊落差造謠，刻意製造寒蟬效應，讓民間企業不敢與政府合作，實質上是在癱瘓國防供應鏈。

陳培瑜也直言，藍白看似打弊，實則是在阻止國防發展，若真有不法就請提出證據、依法檢舉，而非一再以惡意爆料方式破壞國防自主。

針對媒體詢問在野黨指控部分得標公司涉不法或資本額過低，鍾佳濱回應，依法登記的公司可依業務需要調整營業項目，除非有具體證據證明涉詐欺或黑箱，否則不構成違規指控。他重申，支持檢調依法調查，但反對以不明資訊迫使國防部公開應保密事項，反而造成國防安全風險。

