藍白質疑「六大福利政見」財源 蘇巧慧喊「做得到」：當選會一一執行

記者劉秀敏／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前拋出「六大福利政見」，包括公立國中小學童免費營養午餐、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒照顧津貼、65歲以上假牙補助以及敬老卡點數提高等，卻遭藍白質疑財源問題。對此，蘇巧慧今（10）日受訪表示，政見都是比較中央與地方政策、考量地方財政後，負責任所提出的，「我覺得其實這件事情很簡單，就是選『做得到』的人，選『蘇巧慧』。」

廣告 廣告

蘇巧慧今日上午前往林口市場掃街，針對「六大福利政見」遭藍白質疑財源一是，蘇巧慧表示，關於她所提出的福利政見，大家如果有意見的話，其實這件事情很簡單，就是選「做得到」的人，選「蘇巧慧」。

蘇巧慧強調，她的六大福利政見，其實都是比對中央和地方政策，並考量地方財政之後，才非常負責任地提出來。這些政見，未來只要是蘇巧慧當選，都會一一來執行，「所以，我們是很認真地向新北市報告未來的願景，希望大家能夠認同，並且給我們支持。」

至於新北市議員初選登記狀況，蘇巧慧則說，新北黨部之後會跟大家報告，有哪一區是需要進行初選、哪些區域是同額競選，大家的競爭應該比較沒有那麼激烈。登記完成以後，需要初選的地方，也會盡量讓大家都有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的候選人，「最後新北隊一定會推舉出最強的人選。」

更多三立新聞網報導

綠北桃人選未定！被問參戰2026縣市長 林右昌重申：沒任何規劃和打算

被攤商當眾嗆政見抄中央！黃國昌：願意敞開心胸與蘇巧慧支持者好好溝通

林宅血案電影掀波！蘇巧慧哽咽憶蘇貞昌辯護往事：揭露歷史非揭露創傷

黃國昌政見遭打臉！蘇巧慧細數自己的「有感政見」：未來還有產業升級

