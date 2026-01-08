藍白質疑F-16未裝「自動防撞系統」釀禍 鍾佳濱：各種因果連結沒必要

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日執行夜訓時失事，藍白質疑未裝「自動防撞系統」釀禍，民進黨團幹事長鍾佳濱認為，各種因果連結都沒必要。（中時資料照，姚志平攝）

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉失聯，使藍白質疑明明已付款「自動防撞系統」卻未實裝才釀禍。民進黨團幹事長鍾佳濱認為，各種因果連結都沒必要，反倒將力氣放在未來國防力量的建立才是有效幫助，就從預算跟條例的付委審議開始，透過預算審議找出問題解方。

針對藍白質疑未實裝「自動防撞系統」才釀禍，鍾佳濱8日於立院受訪時表示，目前F-16失事原因尚待調查，個案到底是什麼部分出問題，目前還在研究，「我覺得在此調查結果出來前，各種因果連結都是沒有必要的。」

鍾佳濱提及，目前最重要的就是希望飛官安全，當然隨著時間的流逝，機會愈來愈低，但對於任何飛安事故，包括F-16發生的意外，秉持著先救人再找出問題，然後找出解方。

鍾佳濱指出，今天很多網路上的討論，都在探討國防特別預算條例跟未來國防採購有沒有關聯，相信只要是不分朝野，站在支持國防自我防衛立場，「我相信任何對於國家國防預算或特別條例討論，都是值得的。」

鍾佳濱說，對於網路上的評論，有人推估因為反對預算所以造成什麼，也有人認為支持預算卻沒解決什麼等，「這樣的推論跟因果連結都沒有必要。」反倒是把力氣放在對未來國防力量的建立，討論才是有效幫助。

最後，鍾佳濱呼籲，這段期間不分朝野支持國防安全，就從預算跟條例的付委審議開始，「讓我們透過預算的審議，找出未來問題的解方，這才是我們真正要做的」。

