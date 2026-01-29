藍白走向分手？ 柯文哲喊什麼事都有：國民黨朋友很玻璃心

柯文哲表示，「世界上什麼事都有啊！」但國民黨朋友們每個都很玻璃心，民進黨的則是每個都見獵心喜。（鏡報李智為）

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌「兩個太陽」議題持續備受關注！柯文哲今日表示，藍白合也可為「藍白分」，分工合作，每個人做擅長、喜歡的事；被追問藍白分可能變「分手」？柯直言，「世界上什麼事都有啊！」但國民黨朋友們每個都很玻璃心，民進黨的則是每個都見獵心喜。

柯文哲今（29日）上午出席第5屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。媒體提及，民眾黨「兩個太陽」接下來該如何與國民黨合作？柯文哲質疑，為何認為這是兩個太陽的問題，兩個太陽可以合作啊，每個人都做擅長、喜歡的事情。

柯文哲指出，像他每次看法律條文就想打瞌睡，連自己的卷宗都懶得看，「我當一個外科醫生，我要去看法律條文就很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，所以我們就分工合作嗎，對不對？」因此讓黃處理立院，而他以後專門到南部訓練班「至少我們要到南部發展。」

媒體追問，藍白分是否會從分工合作變為分手？柯文哲表示，「世界上什麼事情都有啊！我感覺啦！藍營的朋友們每個都很玻璃心啦！那綠營的每個都見獵心喜。」接著扯藍白合是因為總統賴清德造成的，賴清德加上民進黨總召柯建銘，不然怎麼會有藍白合？

