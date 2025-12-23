藍白赴監察院建請彈劾 卓榮泰：今天主持經發會，才是真正該辦的事情

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（23）日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議前舉行大合照。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，立法院司法委員會18日移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨團今（23）日上午10時於監察院召開「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會。卓榮泰上午主持經濟發展委員會第二次顧問會議前受訪時強調，今天一整天舉行經發會這件事，才是對國家最有幫助，真正該辧的事情，政院努力把國家往好的方向進步。

卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第二次顧問會議「包容成長」分組，聚焦中小微企業多元發展、青年多元發展，以及擴大內需的都更、危老重建、觀光發展等。

行政院長卓榮泰今（23）日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

會議開始前，卓榮泰與所有顧問先在中央大樓1樓大廳進行大合影，媒體喊話，藍白今天將正式向監察院提案彈劾，卓榮泰回應，經發會是行政院一個最重要的經濟政策平台，而且邀請顧問來是政院跟民間產業社會界最重要的溝通，今天一整天這件事才是對國家最有幫助，真正該辧的事情，「我們努力把國家往好的方向進步」。

