藍白赴監院提彈劾 卓榮泰提1事：才對國家最有幫助

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法，引發在野不滿，日前提案移請監察院彈劾卓榮泰，今(23)日國民黨、民眾黨赴監察院正式提出彈劾行政院長。對此，卓榮泰回應，指今天一整天經發會才是對國家最有幫助，真正該辧的事情。

藍白兩黨今日在監察院召開「懲治國賊、捍衛憲政 ── 正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會；卓榮泰則在政院主持經濟發展委員會第2次顧問會議，面對媒體詢問此事，表示經發會是行政院一個最重要的經濟政策平台，而且邀請顧問來是政院跟民間產業社會界最重要的溝通，今天一整天這件事才是對國家最有幫助，真正該辧的事情，強調努力把國家往好的方向進步。

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌要監院彈劾卓榮泰 吳思瑤酸：不是要廢監察院？

政院不副署財劃法！藍白提案通過將卓榮泰移請監院彈劾 黃國昌：之後提總統彈劾案

朝野僵局持續 藍白將提案彈劾賴清德.卓榮泰

