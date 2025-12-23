藍白赴監院遞狀要求彈劾卓揆 黃國昌告發府院涉關說大法官

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白立委日前已在司委會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，上午更直接到監察院要求盡速提出彈劾，彈劾陳情案內容也曝光，稱卓榮泰的行為已經構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作，請求監察院立案調查。

國民黨立委徐巧芯指出，「在憲法法庭沒有做出任何的裁決之前，這三讀通過的法律都是完全合法的法律。行政院就應該要依法編列相關的預算以依法行政。沒有依法行政的政府，就是一個違法的政府，就是我們今天要彈劾他的原因。」

民進黨立委陳培瑜表示，「民進黨團絕對支持卓院長不副署的行動。所以我想這個部份，我當然沒有辦法認同他們的作為。」

面對記者提問如何看待藍白兩黨提出彈劾案，卓榮泰回應，「經發會是行政院最重要的經濟政策平台，今天一整天這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情。」

同樣引發在野抨擊的還有，日前憲法法庭判決《憲訴法》修法違憲，包括蔡宗珍等3位大法官未出席評議，並指憲法法庭組成不合法，民眾黨團總召黃國昌引述媒體報導，府院曾請黨政高層和蔡宗珍溝通，質疑已經涉犯不法關說罪，並親自前往北檢告發。

民眾黨立院黨團總召黃國昌提出，「民進黨的府院高層可以找人去關說大法官，哪一個民主憲政國家會幹這麼可恥的事情出來？總統府、行政院說清楚講明白，負起政治責任請辭下台。」

在野也聯手提案彈劾總統賴清德，立法院程序委員會23日將排案列入週五院會議程，黃國昌也進一步表示，未來將在各縣市舉辦說明會，預計明年5月20日投票。