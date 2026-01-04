藍白超怕習近平？牽涉中共「3大立院議案」皆封殺、延宕

〔記者林哲遠／台北報導〕本屆國會藍白以多數席次輾壓民進黨，除了強行修惡「憲訴法」、「財劃法」及反年改等一系列爭議法案外，更在近一年來面對中國相關譴責案時，以杯葛、封殺、延宕的手段阻礙立院民進黨團。回顧去年9月迄今，面對民進黨所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及譴責中國軍演等議案，皆遭藍白封殺，或延宕協商。

美國等民主友盟去年5月陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間。立法院朝野黨團去年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。然而，三黨黨團提案去年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。

此外，中國去年11月起以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對沈伯洋展開全球抓捕，引起國際社會關注與聲援。立法院民進黨團11月14日提案建請院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經協調，該案通過逕付二讀，交付黨團協商。

當總統賴清德更出面呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆：「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力說」；國民黨團書記長羅智強更稱沈伯洋欺負中配、自作自受，揚言反對到底，導致該案迄今仍未協商，最終僅由民進黨立委佔有多數席次的國防外交委員會通過臨時譴責案。

詎料，中國近日對台舉行環島軍演，立法院民進黨團1月2日於院會提案譴責北京破壞和平，並呼籲立法院秉持「同島一命」精神、不分朝野支持國防戰力，也籲請國際社會正視威權主義擴張風險。不過提案仍遭國民黨與民眾黨立委聯手於確認議程時封殺。

民進黨團所提譴責中國軍演案指出，針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習，干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全，表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀，呼籲立法院代表中華民國全體國民提出強烈抗議。

民進黨團強調，面對中國持續升高的軍事威脅與灰色地帶侵擾，中華民國立法院秉持「同島一命」的精神，無分朝野黨派，堅定支持強化我國國防戰力與社會韌性，並將持續推動相關國安法制建設，以確保國家安全。提案也呼籲國際社會，正視中國威權主義對外擴張的風險，共同遏止威權勢力破壞以規則為基礎的國際秩序，以維護印太區域的自由、開放與繁榮。

