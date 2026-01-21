藍白超扯提案觸怒法界！公投竟能推翻憲法判決 台大學者出手電爆

即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近兩年爭執不斷，而為了在這場「鬥爭」佔上風，扭轉行政權不在手上、法案屢遭判定違憲的頹勢，國民黨及民眾黨竟多次嘗試「修改遊戲規則」，接連強推國會擴權法、選罷法、公投法、甚至憲法訴訟法修法，後者即是試圖癱瘓憲法法庭的代表作。不過，眼見其中5名大法官，近日「掙脫」憲訴法束縛、繼續對藍白的部分法案做出違憲判決，在野黨竟繼續出招，擬立法推動「憲判需交付公投複決」；結果，卻遭台大學者林春元犀利打臉。

台大法律學院副教授林春元首先表示，他明白此議題背後，充滿政治角力與政治鬥爭，但自己身為法律學者，今（21）早特別到公聽會發表意見，並非為了哪一邊的政治立場背書，而是單純分享他對制度的擔憂。林春元續指，雖然「憲判需交付公投複決」支持方，不斷主張「人民做主」，但實際上，人民做主的時候其實更需要憲法；人民做主也不等於，用公投否決、複決憲法法庭的判決，就是一件好事情。

林春元分析，憲法的目標是確保兩件事：第一，任何人取得政府的權力後，都必須受到法治、也就是憲法約束，不得任意擴張或行使權力，而得依據法律及憲法行使職權。第二，以人之常情來說，任何政治勢力取得權力後，都可能會想傷害、壓抑其他勢力，因此憲法存在之目的、以及對於基本人權的保障，都是要確保沒人會因政治變動，導致最基本的生存、自由、平等權被破壞。

承接上述，他進一步強調，任何政治勢力或政黨取得權力後，久了都會出現兩種傾向：希望繼續取得這份權力、以及擴張這份權力，甚至利用現有權力，限制可能會推翻他的政黨或人民。因此林春元認為，民主政治本身，其實很難良好地自我長久運作，還是需要設定底線、一些遊戲規則；憲法就是這樣的角色，確保任何人取得政府的權力後，都必須受到約束。而且，正是因為政治存在自我擴權的傾向，林春元說，「所以，若讓政治力決定遊戲規則，最後會產生很糟糕的結果」。

為了破除抽象感，林春元說，他很喜歡用棒球賽舉例，也可以解釋藍白現在的提案，到底是什麼意思。他直言，用公投複決憲判，就好比棒球賽的裁判，做出的判決讓人不滿意，於是就開放球迷、甚至社會大眾投票推翻。「這樣聽起來好像有點道理，畢竟真正享受球賽的，本來就是球迷，對吧？」，林春元說，但這會有個問題，如果都用投票決定判決，大家就不再是比球賽、而是看誰更會動員。

林春元續指，本來應由裁判決定、確保有人輸有人贏，然後下一次繼續比賽再拚輸贏；但如果比的是動員投票，一部分少數人就會發現，無論怎麼動員都沒辦法贏，這樣只會產生兩種結果，「第一種是打架、第二種就是退出」。所以他強調，憲法法庭就如同球賽的裁判，必須選出一個不屬於政治場域、權力和利益與政治不相關的外部人士，來居中解釋遊戲規則。

因此，林春元更白話地說，之所以要尊重憲法法庭的裁判，其實真正的目的，就是為了確保社會大眾，還願意繼續留在這個民主政治的場域；並且確保，沒人會因為這個民主政治的運作，對個人產生無法接受、難以抹滅的傷害，其中，基本人權也可能是權力行使的犧牲品。所以林春元認為，「人民做主就不需要憲法法庭」的說法並不正確，並直言說：「我覺得，正是因為我們希望，人民能長久地、有效地做主，所以我們更需要憲法法庭，進行憲法的解釋」。

