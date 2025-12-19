藍白跳腳喊彈劾賴清德只是表面！律師剖析背後目的

國民黨團、民眾黨團今召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 藍白聯手提案彈劾行政院長卓榮泰，今日又喊話要啟動彈劾總統賴清德程序，律師賴瑩真指出，，憲法增修條文清楚寫著立法院如何彈劾總統的規定，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，光是要三分之二以上決議這條就不可能通過，她分析，藍白想的是立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

賴瑩真透過粉專瑩真律師發文表示，翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾，並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。

賴瑩真指出，原因在於，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣了。相較於會不會通過彈劾，還要看監察院臉色來說，直接由立法院提出不信任案，當然是更直接、更能顯現立法院意志的做法。因此沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案。

當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事情發生。這是因為藍白不懂憲法嗎？賴瑩真認為，他們懂得很。先不說這樣做有沒有違憲疑慮（反正憲法法庭被癱瘓了家裡沒大人），如果監察院真的彈劾了，那就賺到；如果彈劾沒有通過，就對著鏡頭大聲咆哮幾聲，罵罵監委，把責任推給監察院，總比立法院被總統解散後，還要花大錢選舉，而且也不知道選不選得上，怎麼算都划算多了。

賴瑩真提到，這算盤很容易被看穿，所以又趕緊加碼連總統都要一起彈劾。不同於行政院長，憲法增修條文可是清楚寫著立法院如何彈劾總統的規定喔：「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理」，從這規定看來，光是要2/3以上決議，目前就不可能通過，根本用不到癱瘓中的憲法法庭。而且就算總統被彈劾了，那也是副總統繼位，反正任期屆期之前不可能重新選舉的。

最後，賴瑩真剖析，藍白想著的是依據立院職權行使法第43條第2項，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。這才是他們想要到。至於總統到底去不去立法院，這些立委會有什麼說詞及表現，就不用她多說了，大家自行想像也想得到。從頭到尾，就是一次又一次的政治表演。

