藍白軍購態度轉彎？ 前藍委：川普取消軍購 等於送中國大禮

政治中心／綜合報導

面對美國持續施壓，民眾黨首度鬆口，讓行政院版本付委討論，國民黨主席鄭麗文也找來立委，要自提版本，雖然黨團總召傅崐萁揚言，三讀通過的絕不會是行政院版。不過，前國民黨立委許毓仁發文，如果立院持續阻擋軍購，恐傳達出「台灣不要國防」的錯誤訊息，讓川普取消軍購，等於送給中國一份大禮。

總統賴清德親上火線，呼籲藍白趕快通過1.25兆軍購，美國也加大施壓力道，讓國民黨青壯派也開始動起來。國民黨發言人牛煦庭：「這過去的這個會期，雖然我們沒有對外來做說明，但是內部的溝通，其實是一直在進行的，那現在已經進行到最後的階段，所以請大家稍安勿躁。」

民眾黨首度鬆口「讓行政院版本付委討論」（圖／民視新聞）

黨主席鄭麗文緊急找來，外交國防委員會的牛煦庭，和提出軍購草案的馬文君到黨中央開會，準備自提版本，就是因為美方壓力恐怕已經擋不住，不只國民黨，民眾黨態度也大轉彎。新北市長參選人（民眾）黃國昌：「對於各種不同的版本大家一起討論，包括中國國民黨的版本，包括行政院的版本，本來就是大家都可以一起討論。」

國民黨發言人牛煦庭：「民眾黨都已經同意要付委了嘛，那我想這個也不至於拖延太久，大家一起付委討論應該不是問題。」前國民黨立委許毓仁也發文，他看過日前川習通話的逐字稿，發現中國立場強硬，不但要求川普從「不支持台獨」，改為「反對台獨」，更提出「暫緩軍購」這份見面禮，提醒台灣如果繼續擋軍購，恐怕會傳遞出，「台灣不要國防」的錯誤訊息，川普可能取消軍購，等於送中國一份大禮。

前國民黨立委許毓仁提醒，若繼續擋軍購恐傳遞出「台灣不要國防」的錯誤訊息，川普可能取消軍購，等於送中國一份大禮。（圖／民視新聞）





旅美大學教授翁達瑞：「因為你們的最高民意機構否決了，這個可以強化台灣國防安全的一個法案，對於美國政府對台灣國防上的協助，美國的民意會有改變，美國對民眾黨的影響力會比對國民黨要來的大，那這8票如果過來的話，那國民黨的票就沒有太大的用處。」翁達瑞分析，美國對民眾黨仍有影響力，萬一民眾黨態度轉向，國民黨恐將失去立院的主導地位。

