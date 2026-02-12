藍白軍購立場分歧？郭正亮示警：可能綠白合

▲民眾黨立院黨團昨（11）日舉行「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.11）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（11）日率三軍司令召開記者會喊話，立法院應速審1.25兆國防預算。而目前，民眾黨表示會將院版付委審查，國民黨卻仍表示院版付委也沒用，自己會提黨團版。對此，前立委郭正亮示警藍營，不應走到被扣上「親中反美」的帽子，尤其民眾黨絕不會想要得罪美國，可能偶爾藍白合，偶爾綠白合，藍營不要以為民眾黨永遠都會是自己的票。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，自己必須提醒，國民黨不要以為民眾黨每個案子都配合，坦白講民眾黨對兩岸真的沒有這麼熱衷，他們會看個別議題，像是民調走向，譬如放話院版要付委，就是放話。他們會比較像蔣萬安，找可以合作的對象。黃國昌還公開講：真的不了解國民黨台中、新竹怎麼會這樣？

話鋒一轉，郭正亮表示，賴清德講話從來不算話，言行都不一致，自己沒有任何期待，現在只針對已經發生的事，提醒國民黨要有策略的調整，民眾黨也會算自己的利益，可能會依議題個別合作，有時候綠白合、有時候藍白合，柯文哲就講過這樣的話！而且本來就有人這樣主張，例如陳昭姿。

郭正亮直言，國民黨不要以為民眾黨永遠是你的票，尤其民眾黨絕不會想得罪美國，因為不往兩岸，幹嘛得罪美國？所以真的要考慮清楚，如果被扣一個刷不掉的「親中反美」的帽子，很麻煩的。

郭正亮說，其實馬英九過去的路線才是對的，應該跟韓國總統李在明一樣，試圖在中國大陸、美國乃至日本找空間，韓國不就是這樣？國民黨為什麼不這樣做？現在做到讓人家覺得好像是反美政黨，這個就嚴重了。台灣政治這個氛圍出來，對國民黨會很不利。政治不是是非對錯而已，是勝負結果定江山。台灣民意還沒有覺醒，就會陷在裡面，現在民眾黨就是要拖出這個氛圍，藍委吳宗憲也說未來民眾黨玩法會靈活很多，國民黨真的要有因應的想法。

