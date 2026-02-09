藍白輪流搶票！ 藍委陪退休警消赴政院陳情

退休警消團體9日在國民黨立委陪同下赴行政院前陳情，怒嗆行政院「賴皮政府，還我警消賣命錢」，要求政府依法編列三讀編列的警消退休金，並向行政院遞交陳請書。(記者羅沛德攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕為搶警消票，藍白接連出手！繼民眾黨5日號召近300名退休警消人士，前往台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟後，國民黨立委吳宗憲、林沛祥、牛煦庭、黃仁今(9)日陪同退休警消赴行政院，呼籲行政院依照三讀通過的「警察人員人事條例」，依法編列預算、撥補退撫基金並給付退休金差額。

立法院去年三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高退休警察及消防等人員所得替代率，但行政院聲請釋憲中，相關預算未編列預算。行政院多次強調，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上進行調整，追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。

全國退警總會榮譽會長耿繼文今天指出，修正案已三讀，總統府也公布施行，警消人員的退休金應該依據新法來計算，差額要由政府從退撫基金支應，不得延遲，若退撫金沒有錢支應，行政院就要依法編列預算撥補，這在法律上已經明文存在，這是法定義務。

消防退休人員協會總會長唐雲明也表示，他們投入消防職場，幾十年來水裡來、火裡去，從警從消一輩子，不論白天黑夜，民眾最需要時候就是往往家裡最沒有人照顧時候，但他們無怨無悔，為了國家跟民眾，要發揮救人苦難的菩薩精神，因為他們相信退休以後，政府會給予最合理保障。

國民黨立委吳宗憲說，遇到無賴、甩賴的政府，除今天向行政機關發最後通牒，欠錢不要欠過年，另外目前超過6000名退休警消請託告政府，要提起一般給付之訴，希望政府機關不要裝睡。

