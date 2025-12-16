藍白轟不副署「毀憲亂政」 他反酸：因果循環，現在才談太晚了

行政院長卓榮泰表示，不副署立法院在去年12月強行通過《財劃法》修正案。（鏡報鄒保祥）

行政院長卓榮泰昨（15日）表示，不副署立法院在去年12月強行通過《財劃法》修正案，消息一出後，引發在野不滿。政治工作者周軒表示，藍白陣營過去力推「國會擴權法案」及修正《憲法訴訟法》，削弱憲法法庭功能，如今卻反過來指控行政權「毀憲亂政」，根本是「因果循環、天理昭昭」，批評藍白直到此刻才開始高喊重視憲法，已經「太晚了」。

國會擴權遭判違憲 當年警告遭譏笑

周軒昨在臉書發文指出，回顧2024年立法院審議國會擴權相關法案時，社會上已有不少法律界與公民團體提出違憲疑慮，呼籲不要貿然修法。然而，當時藍白陣營不僅未正面回應，反而以「你們是大法官嗎？」等說法回擊批評者，否認外界對違憲風險的提醒。

但隨後，相關立法院職權修法最終仍被當時尚正常運作的憲法法庭判定違憲，等同印證先前警告並非空穴來風。

不服判決轉向修法 憲法法庭功能遭削弱

周軒指出，藍白陣營對違憲判決心有不甘，隨即將矛頭指向憲法法庭本身，推動藍白版本的《憲法訴訟法》修正並完成三讀，導致憲法法庭實質運作受阻。他直言，對部分政治人物而言，憲法不僅「可有可無」，甚至成為推動政治目的的「阻礙」。

在他看來，當憲法法庭被削弱，「從此再也沒有人可以說誰違憲了」，憲政制衡機制也隨之失靈。

行政權出手 立法權反陷被動

周軒強調，當時就有人提醒，別以為沒有憲法法庭，最得利的一定是立法權；相反地，一旦行政權採取關鍵行動，立法權將失去有效制衡與救濟管道。然而，相關警告並未被藍白陣營採信。

如今，行政權真的踏出「不副署」這一步，藍白立委卻轉而高聲批評行政權「毀憲亂政」，在周軒看來，正是過去選擇的直接後果。

批藍白雙標 籲回歸憲法正軌

周軒直言，看到藍白陣營此刻突然高舉憲法大旗、強調憲政秩序，令人感到諷刺。他呼籲，與其事後指控，不如真正善用憲法賦予立法委員的正當權力，回到制度內解決爭議，否則只會讓憲政危機持續擴大。

