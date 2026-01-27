藍白轟國防特別條例空白支票！國防部：已辦機密專報「與會者皆能瞭解」

記者陳思妤／台北報導

國防部長顧立雄19日到立法院外交及國防委員會針對8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」進行報告，全程採秘密會議，國防部也就可公開部分發布公開資料說明，但國民黨仍持續痛批是空白支票，民眾黨也發文聲稱「2張A4喊價1.24兆」。對此，國防部今（27）日表示，針對在野黨質疑國防部說明不足之處，國防部已安排機密專報，就所有項目與概算金額進行詳盡說明，「與會人員皆能充分瞭解採購項目」。

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，顧立雄19日到立法院外交及國防委員會進行機密專報，但不僅爆出民眾黨團總召黃國昌帶出機密資料，而國民黨立委馬文君還在開完會後痛批是空白支票，結果被民進黨立委沈伯洋打臉，指馬文君根本沒出席該場秘密會議。國民黨團也繼續在臉書發文大罵，黑箱傲慢，不能叫立法院閉著眼睛簽下這張「1.25 兆的空白支票」；民眾黨也發文聲稱「2張A4喊價1.24兆」，在野黨要求內容細項天經地義，並在昨天提出民眾黨版軍購條例。

國防部今天召開臨時記者會直指，民眾黨版軍購條例「窒礙難行」，包括未考慮到台幣跟美金匯率，也沒有列國內配合款，也少了要打造非紅供應鏈等等。媒體也追問，在野質疑國防部規劃內容不明確，導致無法付委，國防部有何說明？

對此，國防部戰略規劃司長黃文啟說明，他參與了國軍四項重大特別預算的編列工作，包括，「新式戰機採購（F-16V Block 70）」、「海空戰力提升計畫」、「強化經濟社會及民生國安韌性」，乃至當前的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。回顧《新式戰機採購特別條例》，其內容僅簡要載明「新式戰機66架」，並未列入具體機型型號。

黃文啟指出，針對在野黨質疑國防部說明不足之處，國防部已安排一次機密專報，就所有項目與概算金額進行詳盡說明，「與會人員皆能充分瞭解採購項目」；而為兼顧社會溝通，國防部在符合保密規範之範疇下，進一步公開資訊。

黃文啟說明，除美國政府「已知會國會」案項，就建立、打造非紅供應鏈，包含無人機跟自主量能亦逐項條列。在提升自主量能方面，已明確規劃涵蓋各式砲彈、發射藥、底火及夜視鏡等目標。目前軍備局已完成商情蒐集，並辦理兩場招商說明，參與廠商均能藉此掌握國防部所需小型無人機具體規格，但若要再深入，則須進到機密層次。

黃文啟強調，國防部將秉持《國家機密保護法》原則，於兼顧國防安全與執行順遂的前提下，持續向大眾說明政策目標及其必要性，並尋求各界支持。

