藍白轟政院不副署違憲、逼倒閣...鍾佳濱狠酸可投不信任票「三振卓揆」：別忘了，主審已早一步遭在野請離埸

近期行政院長卓榮泰是否不副署藍白財劃法，外界議論紛紛，藍營也不斷指控行政機關違憲，宣稱不副署在逼迫在野倒閣。對此，民進黨立委鍾佳濱昨（14日）發文指出，過去握國會多數的國眾聯盟，已用法案和覆議讓卓揆兩次揮棒落空，如今面對拒絕副署的卓揆，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆投出不信任投票的第三球，即可將他三振出局。他也酸，卓揆是否犯規須退場？別忘了，身為主審的憲法法庭已經早一步遭藍白請離埸了。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，其實「副署權」早在1946年制憲時，就已經寫入憲法本文的第37條，並非什麼新制度新發明；反倒是「倒閣權」直到1997年，才透過增修條文成為國會權的一部分。



鍾佳濱說，在憲法本文的設計中，國會對於自己過半數同意任命的閣揆，若要令其去職，首先要有「過半數決議要求政院變更政策」，或是「過半數通過的法案遭政院移請覆議」，然後覆議時再用2/3以上多數否決政院所請，此時，閣揆必須接受，若不接受就須辭職。



鍾佳濱也提到，1997年修憲之後，國會的閣揆同意遭取消，但是同時覆議門檻降為1/2，而且國會取得過半數倒閣權；從此以後，國會過半數通過的法案，若行政院移請覆議時再遭國會過半數拒絕，而閣揆仍拒絕接受時，立法院即可發動倒閣，用過半的多數令其去職。



鍾佳濱表示，由此可見，修憲後的立法院，要逼退並非由國會同意的閣揆，相對容易，若閣揆膽敢對抗國會1/2過半通過的法案，只需國會再度用1/2以上多數否決覆議，若不從則三度用超過1/2的國會多數即可倒閣，將閣揆三振出局。



鍾佳濱直言，「過去握有國會多數的國眾聯盟，已經用法案和覆議讓卓揆兩次揮棒落空，如今面對拒絕進入打擊區（副署）的卓揆，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆投出第三球（不信任投票），即可將他三振出局！」



鍾佳濱也酸，至於卓揆是否犯規須退場？別忘了，主審已經早一步遭藍白請離埸了。

(圖片來源：鍾佳濱臉書)

更多放言報導

財劃法345億補離島、公教人員？鍾佳濱指國保年金月領不足8000元有「200萬人」：請主計處個別統計，告訴人民誰最需要幫助！

一改對抗態度！鍾佳濱指綠營不踩死年金改革立場：推財劃法烏龍款345億挹注國民年金保險…勞退自提中央再加碼1%