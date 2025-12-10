藍白轟行政院不執法像皇帝...卓榮泰喻公司治理：違法決議怎執行？喊話速審兩大預算「其他都可談」
藍白主導立法院三修「財劃法」、8度否決行政院所提覆議，並批評行政院不執行「財劃法」是把自己當皇帝。行政院長卓榮泰周二（12/9）受訪回應，只要立法院好好審議總預算、「強化防衛特別條例」與特別預算，其他都可坐下來談，「行政院無所不能談」。 卓揆強調，政府為的就是讓人民能得到照顧、國家能持續發展、主權能受到保障、安全能勇敢來捍衛，就是這樣、如此而已，沒有其他的要求。 談到立法院與行政院間的僵局，卓揆在致詞時向在做商界領袖們譬喻，若董事會或股東會通過各種規定，違反「公司法」、「證交法」、「商業會計法」等等，「各位董事長、負責人該如何執行、會不會執行？還是會尋求救濟的方式？」
中國國民黨、台灣民眾黨掌握立法院多數後，短期內聯手三度修正《財政收支劃分法》，並八度否決行政院就國會擴權、中央政府總預算案、財劃法等多項修法所提的覆議。卓揆日前表態不會執行立法院新修的財劃法，引發藍白砲轟。
卓榮泰：只要好好審總預算、強化防衛特別條例 行政院無所不能談
卓揆周二出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，立法院現在最重要兩件事，一是速審115年度總預算，這攸關政府明年能否順利施政、好好發展國家、照顧人民的關鍵；另一個就是盡快審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及其特別預算。
卓揆強調，這兩件一件關係人民，一件關係國家主權與安全，但立法院卻步步進逼、層層圍堵，提出許多現在不應該被大家花這麼多時間討論的議案，包括「國籍法」、「中配六改四」等等。
卓揆喊話，只要好好審議總預算、強化防衛特別條例及特別預算，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。卓揆強調政府為的就是讓人民能得到照顧、國家能持續發展、主權能受到保障、安全能夠勇敢來捍衛，沒有其他要求。
許舒博表態願當溝通橋樑 卓揆以董事會、公司負責人譬喻行政立法僵局
商總理事長許舒博致詞指出，八大工商團體願擔任中間橋樑，只要合規合理，各位理事長願一起拜會立法院各黨團，要求做出正確判斷，企業界都不希望國家停滯。卓揆致詞時感謝許的提議，強調「立法、行政間本就應是一體，國家就應是一體」。
卓揆表示，最近以來，立法院通過有些法案要行政院執行，他認為有困難。他向在座商業領袖譬喻，若其董事會或股東會通過各種規定，但違反「公司法」、「證交法」、「商業會計法」等等，不曉得各位董事長、各位負責人「該如何執行、會不會執行，還是會尋求救濟。」
卓揆強調，若行政院按新版財劃法編列預算，會超越「公債法」流量上限2.1個百分點，如此行政院就會成為違法編列預算的行政院，這部預算案也就是違法預算。他說，行政院為此提覆議但被否決，還有上次因財劃法公式有誤所提覆議，也被否決。
喊話立院速審兩大預算案 卓榮泰：以往很少到12月還沒審總預算
卓揆再喊話表示，立法院現在最重要的兩件事，就是趕快審明年度中央政府、防衛韌性特別條例與預算。他說，許舒博理事長也當過立委，過去立法院很少到了12/9還沒審總預算，到明年新年度政府該如何執行預算，如此會讓經濟、科技、公共建設、社福、防洪治水都停滯。
卓揆接著說，總統賴清德已提出「強化防衛特別條例」與特別預算，也希望立法院儘速審議此1.25兆元預算。他解釋，這筆預算是分8年執行、一年約1800億元，經過調整後，不會導致政府違法編列預算，若不通過，就無法合理提升國家基本戰力，維護國家主權與安全。
相關新聞：
威瑪時刻是什麼？財劃法藍白惡整，政院或採「副署後不執行」…學者示警：台灣走入安靜卻危險的時刻
更多今周刊文章
00919配息0.54元，現在22元能買？才填息準備要除息，一表看甜甜入手價：月入1萬本金要多少
網傳「勞保年資不滿25年，勞保年金只能一次領」真假？勞保退休金幾歲可領一表看！月領、一次領誰划算
2026台幣28字頭又來？「1天升1元」重現？美金匯率想撿便宜再等等，4大名家預測點曝光
其他人也在看
「靠學校吃學校」 年僅45歲的北京大學原副校長遭開除黨籍與公職
中國官媒週一（8日）通報，今年9月遭公告因貪腐而投案被查的北京大學原副校長任羽中，因權錢交易，「靠校吃校」，週一遭到中國共產黨公告開除黨籍與公職的「雙開」處分。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍改口沒暫緩推動！國會助理工會週五議場抗議 要求陳玉珍撤案
國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，此案5日在立法院會付委審查。今（12/8）傳出國民黨團幹部會議決議暫緩推動，但下午又澄清並未做成具體決議。國會助理工會決定，12/12週五赴議場外抗議，要求陳玉珍撤案，也盼拜會立法院長韓國瑜及藍綠白三黨團。太報 ・ 1 天前 ・ 1
MH370失蹤案 北京判決馬航必須向失蹤者家屬賠償每人近1300萬元
中國央視新聞週一（8日）報導，北京法院已經在上週判決，馬來西亞航空公司必須向在MH370航班中失蹤的中國旅客家屬，每人賠償290多萬人民幣（約1280萬台幣）。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重啟核電！日北海道「泊」核電廠審獲地方同意 最快明年3月再發電
即時中心／林耿郁報導北海道電力公司，近年積極促成「泊」核電廠3號機重啟運轉；歷經12年審查，今（2025）年7月取得日本原子力規制委員會同意。北海道知事鈴木直道預計將於今（10）天的議會質詢中，正式表明同意該機組「再稼動（再啟動）」。民視 ・ 5 小時前 ・ 6
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 65
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 354
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 4 小時前 ・ 196
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 35
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 2 小時前 ・ 13
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 70