藍白轟行政院不執法像皇帝...卓榮泰喻公司治理：違法決議怎執行？喊話速審兩大預算「其他都可談」

藍白主導立法院三修「財劃法」、8度否決行政院所提覆議，並批評行政院不執行「財劃法」是把自己當皇帝。行政院長卓榮泰周二（12/9）受訪回應，只要立法院好好審議總預算、「強化防衛特別條例」與特別預算，其他都可坐下來談，「行政院無所不能談」。 卓揆強調，政府為的就是讓人民能得到照顧、國家能持續發展、主權能受到保障、安全能勇敢來捍衛，就是這樣、如此而已，沒有其他的要求。 談到立法院與行政院間的僵局，卓揆在致詞時向在做商界領袖們譬喻，若董事會或股東會通過各種規定，違反「公司法」、「證交法」、「商業會計法」等等，「各位董事長、負責人該如何執行、會不會執行？還是會尋求救濟的方式？」

中國國民黨、台灣民眾黨掌握立法院多數後，短期內聯手三度修正《財政收支劃分法》，並八度否決行政院就國會擴權、中央政府總預算案、財劃法等多項修法所提的覆議。卓揆日前表態不會執行立法院新修的財劃法，引發藍白砲轟。

卓揆周二出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，立法院現在最重要兩件事，一是速審115年度總預算，這攸關政府明年能否順利施政、好好發展國家、照顧人民的關鍵；另一個就是盡快審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及其特別預算。

卓揆強調，這兩件一件關係人民，一件關係國家主權與安全，但立法院卻步步進逼、層層圍堵，提出許多現在不應該被大家花這麼多時間討論的議案，包括「國籍法」、「中配六改四」等等。

卓揆喊話，只要好好審議總預算、強化防衛特別條例及特別預算，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。卓揆強調政府為的就是讓人民能得到照顧、國家能持續發展、主權能受到保障、安全能夠勇敢來捍衛，沒有其他要求。

許舒博表態願當溝通橋樑 卓揆以董事會、公司負責人譬喻行政立法僵局

商總理事長許舒博致詞指出，八大工商團體願擔任中間橋樑，只要合規合理，各位理事長願一起拜會立法院各黨團，要求做出正確判斷，企業界都不希望國家停滯。卓揆致詞時感謝許的提議，強調「立法、行政間本就應是一體，國家就應是一體」。

卓揆表示，最近以來，立法院通過有些法案要行政院執行，他認為有困難。他向在座商業領袖譬喻，若其董事會或股東會通過各種規定，但違反「公司法」、「證交法」、「商業會計法」等等，不曉得各位董事長、各位負責人「該如何執行、會不會執行，還是會尋求救濟。」

卓揆強調，若行政院按新版財劃法編列預算，會超越「公債法」流量上限2.1個百分點，如此行政院就會成為違法編列預算的行政院，這部預算案也就是違法預算。他說，行政院為此提覆議但被否決，還有上次因財劃法公式有誤所提覆議，也被否決。

喊話立院速審兩大預算案 卓榮泰：以往很少到12月還沒審總預算

卓揆再喊話表示，立法院現在最重要的兩件事，就是趕快審明年度中央政府、防衛韌性特別條例與預算。他說，許舒博理事長也當過立委，過去立法院很少到了12/9還沒審總預算，到明年新年度政府該如何執行預算，如此會讓經濟、科技、公共建設、社福、防洪治水都停滯。

卓揆接著說，總統賴清德已提出「強化防衛特別條例」與特別預算，也希望立法院儘速審議此1.25兆元預算。他解釋，這筆預算是分8年執行、一年約1800億元，經過調整後，不會導致政府違法編列預算，若不通過，就無法合理提升國家基本戰力，維護國家主權與安全。

