藍白轟賴清德如袁世凱！陳智菡：歷史會懲罰拒絕記取教訓的人

藍白黨團今天攜手啟動對總統賴清德的彈劾案，並在立院掛出賴清德著袁世凱戎裝的合成照，高喊「彈劾違憲總統，守護台灣民主」、「賴清德下台」等口號。民眾黨團主任陳智菡表示，民主之所以為民主，在於制衡，歷史不會重演，但會懲罰那些拒絕記取教訓的人。

藍白痛批賴清德如袁世凱。（圖／中天新聞）

陳智菡表示，民主之死，往往不是倒在坦克之下，而是消失在一次又一次「看似合法、實則專斷」的政治操作之中。今日，我們以萬分沉重的心情提出對賴清德總統的彈劾案，我們呼籲賴清德總統懸崖勒馬，萬萬不可為了專擅奪權、毀棄中華民國百年、多少民主先進拋灑鮮血，一路打拼得來的民主。

陳智菡指出，立法院在114年11月14日三讀通過修正《財政收支劃分法》，覆議後維持原決議，同日即咨請總統公布。賴清德總統應依《中華民國憲法》第七十二條規定於「十日內」公布之，賴清德總統竟不遵從憲法賦予他的義務與任務，在12月12日主動邀集 民主進步黨立法委員於該黨中央黨部進行便當會，會後宣稱財劃法將「採不副署或副署之後不執行，交由行政部門做出最終決斷」。縱使部分執政黨立委當場反對此擴權行為，總統仍執意為之，而自中華民國行憲以來，從未有任何一位總統違反憲法之法律公布義務，賴清德總統就是主導該違憲行動的首謀。他已明確違反中華民國憲法第七十二條所賦予他的任務，「總統先生，請容我們提醒您，總統再大，大不過憲法。」

陳智菡。（圖／中天新聞）

陳智菡直呼，此情此景，何其相似於一百十年前之中國，時任臨時大總統袁世凱 以「穩定國家、避免內亂」為辭，逐步架空國會，解散政黨，終至廢除選舉、沒收民權；袁世凱最後更以「國情不宜民主」為藉口，自立為帝、迫害異己。歷史早已反覆證明，凡以「國家需要」為名削弱國會者，最終必以「穩定秩序」為由 踐踏人民。1915年袁世凱自立為帝，差點使剛剛萌生的民主化為烏有，但袁世凱的稱帝，並非一朝一夕，一步登天，他是先削弱議會，再消滅反對，最後人民才發現：他所謀奪的不是個人的權力，而是所有人的未來。

陳智菡強調，民主從來不是靠口號維持，袁世凱的登基大典，在在提醒人民醒悟得太晚；今日我們對賴清德提出彈劾，並非為政黨之私，更非為一時之爭，我們忠誠的守護憲法，大聲地敲響正視獨裁的警鐘，我們也要大力號召更多人民加入捍衛台灣民主的道路；我們高聲呼喊，請總統深思慎為，切莫一意孤行的鑽往那條通往權力集中、卻會讓台灣民主體制崩壞毀棄之途。

藍白彈劾賴清德。（圖／中天新聞）

陳智菡更說，一人之權，若可凌駕於制度，則民主徒具其名；一黨之意，若可踐踏於民意，則選舉不過為飾。民主之所以為民主，在於制衡，歷史不會重演，但會懲罰那些拒絕記取教訓的人。

