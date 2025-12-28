藍白逕付二讀、不審總預算「鴨霸」！賴清德吐真心話：很多人這樣覺得

總統賴清德今日接受友台專訪，談到立法院排審總預算相關議題，賴清德直言很難理解，並認為多數也要尊重少數，且這一兩年來，許多爭議性法案，國民黨就強行直接逕付二讀，沒有到委員會審查，這個是違反民主的程序的。被問到是否覺得有些鴨霸，賴清德坦言覺得很多人會有這樣感覺。

賴清德今日接受專訪。（圖/總統府提供）

今天（28日）友台《話時代人物》節目播出賴清德專訪，針對藍白不排審總預算，賴清德直言「我是覺得很難理解」，就是說言必稱支持中央政府總預算，可是就不願意付委，然後言必稱支持國防預算，也不願意付委，連交付委員會都不願意，排案都不行，他覺得這個有違常理。

廣告 廣告

賴清德強調，就是說民主政治，據司法院499號的釋憲文，就是說民主政治就是少數服從多數，但多數要尊重少數，現在在野黨不斷的強調，你少數你就要尊重我多數，但是忘了大法官還有一句話，就是多數也要尊重少數。

至於如何尊重，賴清德強調，就是說會一定要開，不能夠委員會不開，預算不進入討論，會議要開，要讓少數的人可以去開會、可以去提案、可以去討論、可以去參與表決，這都不願意啊，程序不正義。

對於立院不排審總預算案，賴清德直言很難理解。（圖/資料照）

賴清德直言，所以很可惜啦，就是說自己以前在立法院12年，其實多數時間自己都擔任黨團幹部，當時的院長就是王金平，那王金平是國民黨籍的，就照憲政的程序，就是說不可能隨隨便便就逕付二讀，因為立法院是委員會中心主義。

賴清德批評，那現在自己看，這一兩年來啊，有太多的法律，而且都是社會爭議性的法律，國民黨就強行直接逕付二讀，沒有到委員會審查，這個是違反民主的程序的。現在軍購案、現在中央政府總預算，都不願意經過，連審查都不願意審查，這個是不符合民主精神的。

賴清德呼籲，自己是希望國人能夠了解，也希望在野黨了解「我們國家只有一個」，大家不妨在民主的程序上面競爭，就是選舉，明年年底選舉和2028年的總統選舉，不妨讓人民來做決定，如果認為說民進黨沒有道理，大可訴諸民意，不是說用立法院多數，用議事程序來杯葛。

此時主持人鄭弘儀問是否覺得鴨霸，賴清德直言「我覺得很多人會這樣覺得，至少我以前在立法院，沒有這樣的情況」。

延伸閱讀

批綠自創「賴氏憲法」嚇人民！吳宗憲：不能讓「朕意」凌駕法律

為何不去立院報告備詢軍購 賴清德全說了：解鈴還須繫鈴人

超扯影片曝！賴清德當面下馬威「讓陳素月接班王惠美彰化縣長工作」