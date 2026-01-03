藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅

▲國民黨立委羅智強說，下一個被關的可能是民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁，雖是玩笑話，但講起來也很心酸。（圖／葉政勳攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾黨前主席黃國昌感覺也要被抓了，甚至連黨團總召傅崐萁，也可能是下一個。

羅智強批評，總統賴清德並非沒有司法「成績單」，而是以清算在野黨作為政績。他指出，國民黨地方黨部去年也遭全面搜索，只要與執政者立場不同就可能被抓被關。他質疑，民進黨推動的相關法案，形同賦予執政者認定「仇恨言論」的權力，只要言論不合其意，就可能面臨司法追訴，質疑台灣怎會走到這一步。

羅智強並在臉書中細數，從三中案被重啟追查前總統馬英九，到資深媒體人彭文正因質疑前總統蔡英文的論文問題而流亡海外，再到柯文哲遭長期羈押、檢方被指為起訴而製造筆錄，司法已成為追殺政敵的工具。他也提到，國民黨黨部遭全面搜索，黨工被羅織罪名關押，台北市黨部前主委黃呂錦茹更遭高額交保。

此外，羅智強指出，立法院質詢揭弊的黃國昌、反惡罷投票出現疏失即遭重辦的中廣前董事長趙少康，以及不願配合指控馬英九而遭重判的前立委蔡正元，都是司法選擇性辦案的例證。他強調，司法若淪為執政者整肅異己的利刃，甚至連大法官都被捲入其中，這將成為台灣司法史上難以抹去的黑暗印記。

