藍白這麼壞還有人挺？學者揭真相：邪惡常披著好看外衣

政治中心／劉宇鈞報導

針對新台幣1.25兆國防特別預算，行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2日在立法院程序委員會中排案卻遭藍白阻擋，藍白則強推「離島建設條例」、「黨產條例」。成大教授李忠憲說，很多人問，為何藍白這麼壞還有人支持，就是因為邪惡常披著好看外衣。

李忠憲在臉書上以「當台灣民主走向自我摧毀」為題發文表示，看到立法院的情形，很多人都感到非常生氣，有些人甚至感到絕望，不少人可能會問，為什麼國民黨、民眾黨這麼壞，支持的選民卻這麼多？大罷免連一席都沒有成功？既然藍白立法委員的行為明顯破壞制度，為什麼仍然有人支持？

李忠憲認為，大部分的人都不是理性的人，而是情緒勝於理性，人投票並不是檢驗政策，而是在尋找情緒出口。憤怒、焦慮、反體制的欲望，比事實更能驅動選擇，民主選出的是最能喚起情緒的人，而不是最好的候選人。

李忠憲也說，邪惡常披著好看的外衣，替中國開門可以包裝成經濟自由，黨產復辟能說成恢復傳統，真正的邪惡，多半以「正常」的姿態出現。在資訊混亂的環境中，壞的敘事反而比真相更簡單、更好懂。自由社會的環境會養出利用自由破壞自由的人，藍白用自由的包裝來破壞自由的穩定，用民主的工具破壞民主的秩序。這不是例外，而是民主必然的風險。

「選民尋找的不是正義，而是意義」。李忠憲直言，對某些人來說，藍白不是政黨，而是一種象徵，反體制的快感、翻桌的幻想、對世界簡化的答案，這些人支持的不是政策，而是情緒與投射。

李忠憲強調，所以藍白能壞到如此，卻仍有人追隨，不是因為邪惡有說服力，而是因為它提供了簡單、情緒化、能一秒理解的意義。民主自由最殘酷的悖論是：人民擁有民主和自由，也擁有用自由毀掉民主的自由。

