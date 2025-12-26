藍白通過反公教年改案 賴清德批明顯違憲：聲請暫時處分

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

藍白日前聯手於立院修法通過反公教年改案，總統府發言人郭雅慧今(12/26)表示，總統賴清德批示，此案明顯違憲，為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，而相關批示內容，也將分別致函給五院院長。

總統賴清德，資料照，總統府提供

郭雅慧表示，立法院在今年12/18咨請公布《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》二法之修正條文，而公教年改攸關重大公共利益，賴總統也在今日公布並作批示。

郭雅慧說明總統批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反《憲法》第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害《憲法增修條文》第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧補充，立法院在今年12/12，三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，賴總統並將上開批示內容，分別致函五院院長。

